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16:14, 7 января 2023Силовые структуры

Стали известны подробности убийства россиянкой 10-летней дочери

Покончившая с собой жительница Челябинска перед смертью задушила поясом 10-летнюю дочь

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стали известны подробности убийства россиянкой 10-летней дочери в Челябинске. Соответствующую информацию приводит РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

36-летняя мать задушила девочку поясом от халата, после чего покончила с собой. Женщина оставила предсмертную записку, адресованную 18-летнему сыну, который обнаружил тела членов семьи в квартире по возвращении домой. В ней жительница Урала призналась в совершенном преступлении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, следователи выясняют детали произошедшего. По словам источника, россиянка страдала психическим расстройством.

Ранее в январе также сообщалось, что семья покончившей с собой женщины не нуждалась в предоставлении услуг социальной защиты и не состояла на соответствующем учете. «На текущий момент проверки мы понимаем, что сигналов о признаках неблагополучия нам не поступало. С учетом уровня доходов семья получателем мер социальной поддержки не являлась», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

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Алина Гостева
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