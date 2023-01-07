Задержаны готовившие теракт в Стамбуле боевики

Стало известно о задержании готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

В Стамбуле полиция задержала двух боевиков, которые готовили теракт в новогоднюю ночь. Предположительно, они являются членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«Двое подозреваемых — граждане Узбекистана и Таджикистана — пытались за несколько часов до наступления Нового года, 31 декабря, уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля», — сообщает издание.

Задержанный эксперт по взрывчатке был помещен под стражу. Уточняется, что в отношении гражданина Узбекистана начали процедуру депортации. Боевики получали инструкции от террористической группировки в Афганистане. Они планировали совершить «кровавый» теракт, используя взрывчатку, добавила газета.

Ранее турецкие правоохранители задержали иностранца, который планировал нападение в популярных у туристов местах Стамбула. Кроме того, он публиковал в соцсетях видеоролики с угрозами. В ходе обыска у задержанного нашли холодное оружие и символику запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Сообщалось, что его арестовали по решению суда.