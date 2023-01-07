Белый дом: США выделят странам восточного блока НАТО 682 миллиона долларов на вооружения

США выделят странам восточного блока НАТО 682 миллиона долларов на закупку вооружений, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам представителя американской администрации, пакет помощи включает эту сумму для региональных партнеров на восполнение пожертвованной ими военной техники.

Всего Соединенные Штаты запланировали выделить рекордный объем военной помощи в три миллиарда долларов.

Ранее обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy заявил, что США почти удвоили продажи вооружений странам НАТО в Европе из-за страха перед Россией.