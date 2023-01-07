Таиланд ужесточит правила въезда туристов с 9 января

Azur Air: для регистрации на рейс в Таиланд нужна справка о вакцинации от COVID-19

Для регистрации на рейс в Таиланд пассажирам старше 18 лет потребуется справка о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19. Об ужесточении правил въезда для туристов сообщила российская авиакомпания Azur air, пишет РИА Новости.

Данное требование вступит в силу 9 января. Отмечается, что прививка может быть сделана любой из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Министерством общественного здравоохранения Таиланда. Сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении от коронавируса должны быть получены не позднее чем за 180 дней до вылета.

В авиакомпании отметили, что в перечень одобренных вакцин в том числе входят «Спутник V» и «Спутник Лайт». При этом в случае вакцинации двухкомпонентным препаратом второй компонент должен быть получен не менее чем за 14 дней до вылета. Однокомпонентная вакцина также должна быть получена не менее чем за 14 дней до вылета.

Пассажирам, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо предъявить соответствующую справку. Также на время пребывания в Таиланде необходимо иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Данные правила не распространяются на детей младше 18 лет.

В конце октября 2022 года Индонезия решила ужесточить контроль над туристами, прибывающими из 19 стран, в целях предотвращения крупномасштабного распространения новых вариантов COVID-19. В список попала и Россия.