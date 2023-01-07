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07:39, 7 января 2023Из жизни

Принц Уильям почувствовал себя преданным после публикации мемуаров брата

Daily Beast: принц Уильям чувствует себя преданным после публикации мемуаров брата Гарри

Фото: Andrew Parsons/ Globallookpress.com

Принц Уильям расстроился и почувствовал себя преданным после публикации мемуаров Spare («Запасной») его брата, герцога Сассекского Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на неназванного друга наследного принца.

По словам источника, Уильям ощущает презрение к Гарри и его супруге Меган Маркл, он их «абсолютно ненавидит» и не может поверить, что они так отнеслись к нему и его жене Кейт Миддлтон. Особенно принца задели нападки на нее.

«Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — рассказал друг.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что мемуары принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи.

Отрывки из книги, которая поступит в продажу 10 января, публикуют британские СМИ. В них упоминается первый сексуальный опыт принца, употребление им наркотиков, служба в Афганистане и отношения со старшим братом Уильямом.

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Марина Совина
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