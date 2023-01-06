Названы последствия для британской монархии из-за мемуаров принца Гарри

Политолог Еремина назвала мемуары принца Гарри ударом по членам королевской семьи

Мемуары Spare («Запасной») принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала последствия для британской монархии после публикации откровений.

Отрывки из книги, которая поступит в продажу 10 января, публикуют британские СМИ. В них упоминается первый сексуальный опыт принца, употребление им наркотиков, служба в Афганистане и отношения со старшим братом Уильямом. По мнению Натальи Ереминой, британцы сделают выводы об отдельных членах королевской семьи, а не монархии в целом.

Здесь вопрос в том, к кому и как из членов монаршей семьи относится британская публика. Люди будут говорить: "мы всегда знали, что эти люди хорошие, а те — плохие". Это некая селекция внутри монаршей семьи Наталья Еремина политолог

«Сам институт монархии страдает относительно. Это не первый случай, когда есть публикации, касающиеся членов королевской семьи. Все, что случается после ситуации с принцессой Дианой, — это относительный удар. Раз уж монархия выстояла в этот период благодаря Елизавете II, то все остальное уже менее значимо», — считает политолог.

Время публикации мемуаров также имеет значение, поскольку недавно вошедший на престол король Карл III не стал фаворитом подданных, утверждает Еремина.

«Проблема в том, что король Карл III не является популярной персоной и его пребывание на посту монарха либо публикации, связанные с монархией в этот период времени, будут наносить колоссальный урон. Публика будет предъявлять претензии не к самому институту монархии, а к тем, кто его представляет. Британцы очень консервативны, они нуждаются в запасном пути. Когда все вокруг меняется, им нужен стабильный институт в лице монархии», — заключила она.

Мемуары написаны совместно с известным журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. При создании книги герцог Сассекский не стал консультироваться с родственниками и показывать им материалы.

В отрывке, опубликованном The Telegraph, Гарри рассказал, что во время военной службы в Афганистане он убил 25 человек. По его словам, он не гордится этим. Герцог Сассекский отметил, что во время боя воспринимал противников как шахматные фигуры на доске.

Также Гарри поделился, что в 17 лет употреблял кокаин. «Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — приводит цитату из книги телеканал Sky News.

Daily Mail опубликовало отрывок, в котором герцог Сассекский признается, что лишился девственности с пожилой женщиной. Также стало известно, что принц подрался с братом принцем Уильямом из-за своей супруги Меган Маркл.