Власти ЛНР заявили о восстановлении газоснабжения после диверсии в Лутугино

Правительство ЛНР заявило, что газоснабжение в Лутугино восстановлено

Газоснабжение в Лутугино восстановлено, все абоненты получили доступ к газу. О восстановлении газопровода заявили представители правительства Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА Новости.

«Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению», — говорится в сообщении властей.

Взрыв на газопроводе в ЛНР произошел вечером 7 января. В результате 11 тысяч человек остались без газа. Позже в МЧС ЛНР заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал подрыв. Министерство государственной безопасности квалифицировало произошедшее как диверсию и возбудило уголовное дело по данному факту.