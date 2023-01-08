Президента Бразилии эвакуировали из столицы из-за беспорядков

Folha de São Paulo: президента Бразилии да Силву эвакуировали в Сан-Паулу из-за протестов

Президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву эвакуировали из столицы страны Бразилиа из-за вспыхнувших беспорядков, которые учинили сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару. Об этом пишет Folha de São Paulo.

Отмечается, что Лула да Силва находится в Сан-Паулу. По информации телеканала Globo, президент с первой леди и тремя министрами находится в Араракуара (штат Сан-Паулу), чтобы оценить ущерб, нанесенный дождями, продолжающимися с конца декабря.

В воскресенье, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и захватили здание конгресса в столице страны. Протестующие требуют отставки правительства Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.