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16:57, 8 января 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ влиться в рабочий график после новогодних праздников

Психолог Сафина: перед выходом на работу стоит порадовать себя обновками и не только

Фото: unsplash

Психолог Гузель Сафина назвала способ плавно влиться в рабочий график после долгих новогодних каникул. Ее советы для готовящихся выйти с праздников россиян публикует News.ru.

В первую очередь специалистка призвала не нагружать себя слишком сильно с первого же рабочего понедельника. По ее словам, попытки переделать все дела сразу приведут только к истощению ресурсов организма и выгоранию. Поэтому лучше всего для начала заняться какой-то несложной задачей, не отнимающей много энергии и времени. Если же предстоит начать работать над крупным проектом, стоит разделить его на этапы и на каждый из них отвести определенное время. Это, по мнению психолога, увеличит продуктивность работника.

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Перед выходом на работу Сафина дала совет порадовать себя обновками: купить новую одежду или парфюм, которыми в первый день после каникул можно похвастаться перед коллегами. Также она рекомендовала заранее запланировать что-то приятное в ближайшее время: купить билет в театр или договориться с друзьями о встрече в кафе. Помимо этого важно начать строить планы на будущий отпуск и майские праздники.

Напоследок психолог дала рекомендацию на будущее: к началу трудовых будней лучше всего готовиться заранее. За несколько дней до конца отпуска или праздников стоит начать вставать по будильнику, заниматься спортом и отказаться от гастрономических излишеств. Тогда, по словам Сафиной, никаких проблем с тем, чтобы прийти в себя и влиться в рабочий процесс, не возникнет.

Ее коллега, психолог Юлия Графова заявила «Ленте.ру», что самое важное при возвращении с каникул — относиться к рабочему процессу и себе в рабочем процессе с пониманием и принятием. Поэтому себе и коллегам нужно обязательно дать время на раскачку.

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Екатерина Лобанова
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