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17:05, 9 января 2023Ценности

Wildberries захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды

Wildberries и Ozon захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Общественники попросили Генпрокуратуру РФ проверить и наказать онлайн-маркетплейсы Wildberries и Ozon за продажу товаров с символикой украинской киберспортивной команды NaVi. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что киберспортсмены оказывают финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), используя для данной цели в том числе деньги от продажи указанных товаров с их собственной атрибутикой. По этой причине активисты захотели, чтобы магазины убрали из своего ассортимента книги, наклейки, постеры, кружки и другие вещи с изображением лиц упомянутых игроков.

К данному моменту оба маркетплейса отреагировали на сложившуюся ситуацию, говорится в публикации. Так, в компаниях пообещали разобраться в произошедшем.

В ноябре 2022 года сообщалось, что финалистке конкурса красоты «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольге Валеевой, которую ранее наказали за исполнение украинской песни «Червона калина», отказали в гражданстве России. Причиной отказа стало совершение противоправных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также связанных с публичной демонстрацией запрещенной символики.

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Карина Черных
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