Советник Гагин: вся переданная Украине военная техника будет «перемолота» на фронте

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин предупредил, что вся переданная Украине военная техника будет «перемолота» на фронте Вооруженными силами России (ВС РФ). Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что новый пакет военной помощи от ЕС и США включает в себя танки, бронетранспортеры (БТР) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет "перемолота" нами на фронте. Воевать мы умеем и научились за это время», — заверил советник главы ДНР.

Гагин также понадеялся, что Воздушно-космические силы (ВКС) России будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и развязки, чтобы не допустить попадание этой техники на фронт.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов.