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19:08, 9 января 2023Экономика

Названы главные покупатели российского газа в 2023 году

Замглавы ФНЭБ Гривач: в экспорте газа Россия делает акцент на наращивание поставок в Китай

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В экспорте российского газа в 2023 году акцент делается на наращивание поставок в Китай, сообщил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главных покупателей российского газа в наступившем году.

Абсолютным приоритетом по газу для «Газпрома» было и остается в начале 2023 года надежное газоснабжение российских потребителей, что в условиях настоящих рождественских морозов в Центральной России является непростой задачей

Алексей Гривачзамглавы ФНЭБ

«Что касается экспорта, то здесь акцент делается на наращивание поставок в Китай через газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет с превышением контрактных значений по запросам китайских партнеров. Также на поставки газа в Турцию по "Голубому потоку" и первой нитке "Турецкого потока", а также на газоснабжение южных Балкан и Венгрии по второй нитке "Турецкого потока"», — сообщил Гривач.

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Ранее стало известно, что по итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из других стран.

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Алена Шевченко
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