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20:04, 9 января 2023Мир

Болсонару госпитализирован в одну из больниц США

Globo: бывший президент Бразилии Болсонару госпитализирован с болями в животе

Фото: Shutterstock

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в одну из больниц США с болями в животе. Об этом сообщает местный портал Globo.

После операции, которую он перенес после ножевого ранения в 2018 году, Болсонару несколько раз госпитализировали из-за болей в животе. Последнее произошло в ноябре, когда он поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.

Ранее в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

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Виктория Кондратьева
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