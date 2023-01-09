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09:13, 9 января 2023Россия

В Госдуме предложили выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

Депутат Каргинов предложил выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского

Фото: Reuters

Первый заместитель главы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов выступил с предложением выкупить у Китая ранее проданный ему Киевом советский авианосец и назвать его в честь председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексея Овчинникова.

Речь идет об авианосце «Варяг», который перешел Украине по договору о разделе Черноморского флота СССР, а затем был продан КНР для переоборудования в казино.

По словам парламентария, судно должно было стать одним из главным в Советском Союзе, однако Киев предпочел «продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота», — призвал Каргинов.

В сентябре мэр Сергей Собянин подписал постановление о присвоении ранее безымянной улице на западе Москвы имени политика Владимира Жириновского. Соответствующий документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.

Марина Совина
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