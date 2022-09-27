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Имя Жириновского присвоили ранее безымянной улице в Москве

Мэр Собянин постановил присвоить ранее безымянной улице на западе Москвы имя Жириновского

Фото: Яндекс.Карты

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о присвоении ранее безымянной улице на западе Москвы имени политика Владимира Жириновского. Соответствующий документ появился во вторник, 27 сентября, на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный заказник "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование — улица Жириновского», — говорится в документе.

Ранее замглавы ЛДПР Ярослав Нилов предлагал переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского. Кроме того, о намерении назвать улицы в честь Владимира Жириновского заявили в Санкт-Петербурге, Липецке и Симферополе.

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой болезни.

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Анна Щербакова
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