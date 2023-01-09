Кот устроил хаос на борту самолета и сбежал из эконома в первый класс

На внутреннем рейсе United Airlines кот сбежал из переноски владельца и попал на видео

На борту внутреннего рейса United Airlines кот сбежал от владельца и устроил хаос, заставив стюардессу гоняться за ним по салону. Инцидент попал на видео, которое стало вирусным в сети. Его публикует Daily Mail.

На кадрах бортпроводница, ползая на коленях в проходе, пытается поймать полосатого кота. Схватив его, член экипажа попыталась найти хозяина питомца. Однако вскоре кот начал шипеть, а затем вырвался и сбежал в первый класс самолета.

В итоге животное вернули владельцу, который сидел в экономе. Источник не уточняет, как именно кот сбежал из переноски и почему хозяин не заметил пропажу вовремя.

Ранее в августе американская авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. По словам путешественницы, ей пришлось отправить питомцев следующим рейсом, однако позже оказалось, что они не прилетели, и никто не знает, где они могут быть. «Я просто упала на пол и начала плакать», — поделилась эмоциями девушка.