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22:06, 9 января 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили об аварийных отключениях света из-за похолодания

Гендиректор YASNO Коваленко заявил об аварийных отключениях света в Киеве из-за холодов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что в Киеве на фоне похолодания происходят аварийные отключения света.

«Снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. В Киеве имели аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах», — заявил он.

Коваленко подчеркнул, что ни генераторы, ни сети в настоящее время не могут работать без ограничений из-за существенного дефицита генерации. Он добавил, что ограничения касаются не только столицы, но и других областей, отметив, что экономить приходится всем.

Ранее стало известно, что во Львовской области Украины получил повреждения энергообъект. В связи с этим начались аварийные отключения электричества.

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Марина Совина
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