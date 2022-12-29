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14:32, 29 декабря 2022Бывший СССР

Власти Львовской области заявили о повреждении энергообъекта

Власти Львовской области заявили о повреждении энергообъекта и отключениях электричества
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Aaron Sheldrick / Reuters

Во Львовской области Украины получил повреждения энергообъект, введены аварийные отключения электричества. Об этом заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Повредили объект энергетической инфраструктуры. (…) Во Львовской области применили аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергоинфраструктуры», — рассказал он.

Козицкий уточнил, что в области свыше 470 тысяч абонентов остались без электроснабжения. По его словам, энергетики приступили к ремонтным работам. Самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения наблюдается во Львове и близлежащих населенных пунктах, добавил он. Как утверждает Козицкий, планируется возобновить снабжение электричеством города к концу дня.

Утром 29 декабря сообщалось о взрывах во Львове. Мэр города Андрей Садовой отметил, что 90 процентов населенного пункта осталось без света. Ранее по всей территории Украины действовали сирены воздушной тревоги. Позднее стало известно о взрывах в Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве, Харькове и Николаеве.

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Кристина Есикова
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