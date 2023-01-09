Россиянам перечислили распространенные способы мошенничества в праздники

Эксперты Group-IB рассказали о фейковых розыгрышах от имени популярных интернет-магазинов

Cпециалисты в сфере кибербезопасности перечислили россиянам распространенные способы мошенничества в праздничные дни. В беседе с «Известиями» IT-эксперты рассказали, что проведение фейковых лотерей, розыгрышей призов от крупных торговых сетей и продажа поддельных билетов на реальные новогодние представления через фейковые сайты стали самыми популярными видами интернет-обмана в конце декабря.

Одним из распространенных видом мошенничества был розыгрыш призов якобы от имени популярных интернет-магазинов, в рамках которого предлагалось ответить на несложные вопросы, а обещанный «призовой фонд» составлял 50 миллионов рублей, сообщили в Group-IB. Для получения выигрыша требовалось ввести данные карты и оплатить «налог». Таким образом злоумышленники похищали деньги, пояснили эксперты.

По словам руководителя компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петра Куценко, еще одной популярной схемой обмана стала рассылка фишинговых писем с приглашением принять участие в онлайн-розыгрыше призов якобы государственных лотерей. «Для большей убедительности дизайн фейкового сайта имитирует веб-ресурсы официальных лотерейных организаций. А сумма выигрыша обычно бывает крупной — от 100 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Куценко объяснил, что злоумышленники побуждают жертв непременно забрать выигрыш, а именно — нажать на кнопку «Получить приз». Тогда пользователь попадает на страницу, где просят заплатить «налог» и ввести свои банковские реквизиты, а после уплаты «налога» никакого приза человек не получает, раскрыл суть мошенничества специалист.

Кроме того, у мошенников была распространена схема обмана, связанная с созданием сайтов для продажи поддельных билетов на реальные новогодние елки, рассказали в компании Infowatch. «Перед праздниками число таких порталов увеличивается в несколько раз, в результате дети остаются без праздничных представлений, а родители — без денег», — заявил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Перед покупкой билетов на любое мероприятие необходимо удостовериться, что портал не является фейком, предупредили специалисты.

Ранее эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, что вредоносные программы могут проникнуть в компьютер, даже если устройство защищено. Чаще вредоносное ПО получает доступ из-за неосторожных действий владельца компьютера, отметил он.