Литва отказывала белорусам во въезде после вопросов об Украине

МВД Литвы сообщило о случаях отказа во въезде в страну белорусам после вопросов об Украине

Заместитель министра МВД Литвы Арнолдас Абрамавичюс сообщил, что были случаи отказа во въезде в страну белорусам после заполнения анкеты с вопросами про отношение к ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Для более действенного контроля в отношении претендующих на въезд в Литву граждан Белоруссии большее внимание уделяется оценке [политических взглядов] таких лиц. Они должны заполнить специальную анкету. Отказы во въезде после оценки анкеты случались», — рассказал замминистра.

Уточняется, что власти республики разработали специальную анкету для граждан России и Белоруссии. В ней в том числе есть вопросы о прошлом месте работы, образовании, контактах с госинстанциями стран, которые не являются членами НАТО и Европейского союза. Кроме того, требуется указать свою позицию по украинской ситуации и отношению к территориальной принадлежности Крыма. Согласно сообщению МВД, руководство Литвы может потребовать заполнить опросник и от граждан других государств.

О подготовке анкеты стало известно 5 декабря. Россияне и белорусы старше 18 лет, которые намерены получить визу или вид на жительство в Литве, должны ответить на указанные вопросы. В миграционной службе отметили, что заявления тех, кто откажется заполнять опросник, не примут.