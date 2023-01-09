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17:08, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине появилась петиция с призывом лишить мандатов депутатов оппозиции

В Раде заявили о появлении петиции с призывом лишить мандатов оппозиционных депутатов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине появилась новая петиция к президенту страны Владимиру Зеленскому, которая содержит призыв лишить мандатов депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Появилась еще одна петиция к Зеленскому, где его просят лишить мандатов нардепов от ОПЗЖ. Президента призывают обратиться в Верховную Раду, чтобы она как можно скорее рассмотрела в том числе и мое постановление», — сказано в сообщении.

Гончаренко уточнил, что его петиция собрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Однако депутатов «не планируют выгонять из Рады, придумывая отговорки». В тексте нового документа членов ОПЗЖ называют «адептами русского мира», также в нем содержится просьба немедленно рассмотреть соответствующие законопроекты и постановления. На данный момент петицию подписал 381 человек.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Андрей Аксенов сложил мандат. СМИ заподозрили у него гражданство России. По словам Гончаренко, Аксенов был мэром украинского города Доброполье и представителем партии «Порядок». В 2021 году депутаты Рады предлагали сажать в тюрьму за сокрытие человеком информации о наличии у него российского гражданства.

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Кристина Есикова
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