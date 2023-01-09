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11:23, 9 января 2023Россия

В России указали на трудовое неравенство женщин и мужчин

Депутат Бессараб: стратегия действий в интересах женщин направлена на равенство зарплат

Фото: Georgi Dyulgerov / Unsplash

Одной из целей Национальной стратегии действий в интересах женщин является равенство зарплат с мужчинами на одинаковых должностях и с равными обязанностями, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она указала на трудовое неравенство женщин и мужчин.

Ранее в России была утверждена новая Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2030 года. План реализации был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Инициатором развития данного направления является "Союз женщин России". Еще на этапе дискутирования мы нашли взаимопонимание в том, что, к сожалению, по гендерному признаку сегодня все еще продолжается такая история, когда женщины получают в среднем всего 70 процентов от той зарплаты, которую получают мужчины», — сообщила Бессараб.

При этом депутат отметила, что в некоторых случаях такая разница в заработной плате может быть оправдана. Это связано с тем, что мужчины работают в опасных и вредных производствах, а это дополнительные компенсационные выплаты, добавила она.

Но вместе с тем зачастую даже на одинаковых должностях с равными должностными обязанностями женщина получает меньше, чем мужчина. С этим надо бороться

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Кроме того, есть необходимость продвигать женщин на цифровых, технологических направлениях. Мы знаем, что постепенно те профессии, которые были закрыты для женщин, открываются с учетом развития новых цифровых технологий. Так, например, сегодня женщина может управлять воздушным или морским судном, может быть машинистом электропоезда. Раньше такой запрет был связан не с дискриминацией в отношении женщин, а с тем, что этот труд был физически сложным», — заявила Бессараб.

Также депутат поделилась, что в Национальной стратегии действий в интересах женщин предусматривается больше возможностей для матерей.

«Например, возможность женщине воспитывать детей без отрыва от производства, возможность получать новые специальности и профессии, будучи мамой. Такие программы уже действуют и будут продолжать развиваться в России с целью обеспечения равноправного положения женщин и мужчин», — подытожила она.

В октябре исследование аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов названы менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи).

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Алена Шевченко
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