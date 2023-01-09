Отсутствие сексуального интереса связали с риском смерти

PLOS: у мужчин с отсутствием сексуального интереса повышен риск смерти

Ученые Университета Ямагата в Японии выяснили, что отсутствие сексуального интереса у мужчин связано с повышенным риском смерти от любых причин. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS.

В исследовании приняли участие 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте 40 лет и старше. Уровень сексуального интереса оценивали с помощью опросников, а связь между ними и смертностью — с помощью модели пропорциональных рисков, которая прогнозирует вероятность события с учетом влияния какого-либо фактора и рассматривается как функция, зависящая от времени. Рассматривалась как общая смертность, так и смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение периода наблюдения умерли 503 человека, при этом 67 смертей были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 162 — с раком. Результаты анализа показали, что общая смертность и смертность от рака значительно повышены среди мужчин с отсутствием сексуального интереса. Модель пропорциональных рисков, учитывающая возраст, артериальное давление, диабет, курение, употребление алкоголя, образование и другие факторы, продемонстрировала, что у мужчин, которым не интересна сексуальная жизнь, риск смерти повышается в 1,69 раза.

Авторы отмечают, что сексуальный интерес необходим для поддержания здоровых отношений и половой функции и является недавно признанным показателем здоровья и качества жизни. Новые результаты показывают, что он также определяет продолжительность жизни, однако исследование из-за наблюдательного характера не позволяет точно определить причину и следствие.