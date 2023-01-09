Бизнес попросил отказаться от штрафов от выручки за превышение вредных выбросов

Предприятия попросили не вводить квоты на выбросы из-за нехватки зарубежного оборудования

Российские промышленные предприятия предупредили о том, что они могут не справиться с достижением квот по выбросам вредных веществ в атмосферу из-за нехватки зарубежного оборудования. В связи с этим бизнес попросил не вводить законопроект об оборотных штрафах за выбросы, которые превышают квоты, в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Президент РСПП напомнил, что в данный момент эксперимент, связанный с квотированием выбросов, проводится в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите — в этих городах расположены самые крупные в России металлургические комбинаты. Осенью нынешнего года к нему планируют подключить еще 29 локаций. Ожидается, что по результатам эксперимента вредные выбросы к концу 2026 года в участвующих в нем городах сократятся на 20 процентов.

В конце декабря 2022 года на правительственной комиссии по законопроектной деятельности был рассмотрен законопроект, призывающий ввести штрафы размером от 1/20 до 1/10 от общей выручки за предшествующий нарушению год для предприятий, не снизивших выбросы до пределов квот. Глава РСПП подчеркнул, что в текущей редакции законопроект «не может быть поддержан» и призвал отказаться от идеи экологических оборотных штрафов. Согласно позиции союза промышленников и предпринимателей, государству не удастся направить полученные средства на повышение качества воздуха в городах, где проводится эксперимент, так как улучшить показатели смогут лишь сами предприятия.

По словам представителя Минприроды, Госдума рассмотрит законопроект об оборотных штрафах в 2023 году, а ответственность по нему наступает в 2027 году, так что у промышленников будет достаточно времени для того, чтобы достичь необходимых показателей. Представитель компании «Норильский никель» сообщил, что 80 процентов оборудования для их флагманского экопроекта, Серной программы, включающего в том числе улавливание сернистого газа на Надеждинском металлургическом заводе, уже смонтировано. В сентябре текущего года предприятие планирует его пусконаладку.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что для очистки выбросов могут понадобиться не только фильтры, но и новое, более производительное оборудование, которое вряд ли могло быть закуплено. Он добавил, что в связи с этим жалобы РСПП основательными.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимира Горчакова поступившие в государственный бюджет деньги от штрафов не будут иметь территориальной и целевой привязки. Эксперт отметил, что более логичной ему кажется мера по наложению предписаний на вышедших за допустимые пределы выбросов предприятия.

В декабре 2022 года стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в отношении предприятий будут вводить штрафы за непредставленные или представленные в неполном объеме данные о выбросах парниковых газов. Сейчас обязательства предоставлять данные действуют в отношении крупных предприятий, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 150 тысяч тонн вредных веществ. С 2024 года такая отчетность станет обязательной для компаний с выбросами более 50 тысяч тонн.