Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 9 января 2023Бывший СССР

Украинский суд наказал ректора семинарии УПЦ

На Украине суд приговорил ректора Почаевской семинарии УПЦ к штрафу за разжигание розни
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Украинский суд приговорил ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви (УПЦ) Шумского Иова (Виктора Смакоуза) к штрафу за «разжигание религиозной розни». О наказании сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на судебный приговор.

«Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП (Московского патриархата — прим. «Ленты.ру») Иов Смакоуз получил штраф в размере 8,5 тысячи гривен (примерно 235 долларов) за разжигание религиозной розни», — сказано в сообщении.

Утоняется, что ректор семинарии сотрудничал со следствием и заключил соглашение, в котором признал вину, по этой причине он получил «несуровое наказание». Также Смакоуз должен заплатить девять тысяч гривен (почти 249 долларов) за проведенные экспертизы. На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать в апелляционном суде, добавило издание.

В декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Шумского Иова в «антиукраинской деятельности». По информации следствия, он распространял через соцсети сообщения, которыми «унижал национальную честь и достоинство украинцев». Кроме того, ректора семинарии подозревали в разжигании религиозной ненависти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
США и Турции предрекли превращение в автократии
Россиянам предложат дать денег в долг государству без гарантий
В МИД России отреагировали на протесты в Бразилии
При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины
Российский семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер
Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит
В метро Лондона заметили сотни людей без штанов
На Украину поставили трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.