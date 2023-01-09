Украинский суд наказал ректора семинарии УПЦ

На Украине суд приговорил ректора Почаевской семинарии УПЦ к штрафу за разжигание розни

Украинский суд приговорил ректора Почаевской семинарии Украинской православной церкви (УПЦ) Шумского Иова (Виктора Смакоуза) к штрафу за «разжигание религиозной розни». О наказании сообщает издание Zaxid.net, ссылаясь на судебный приговор.

«Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП (Московского патриархата — прим. «Ленты.ру») Иов Смакоуз получил штраф в размере 8,5 тысячи гривен (примерно 235 долларов) за разжигание религиозной розни», — сказано в сообщении.

Утоняется, что ректор семинарии сотрудничал со следствием и заключил соглашение, в котором признал вину, по этой причине он получил «несуровое наказание». Также Смакоуз должен заплатить девять тысяч гривен (почти 249 долларов) за проведенные экспертизы. На данный момент приговор не вступил в силу, его можно обжаловать в апелляционном суде, добавило издание.

В декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила Шумского Иова в «антиукраинской деятельности». По информации следствия, он распространял через соцсети сообщения, которыми «унижал национальную честь и достоинство украинцев». Кроме того, ректора семинарии подозревали в разжигании религиозной ненависти.

