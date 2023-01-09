Швейцарский Центробанк предупредил о самых больших убытках в истории

Национальный банк Швейцарии предупредил об убытках в размере $143 млрд по итогам 2022 года

Национальный банк Швейцарии предупредил, что по итогам 2022 финансового года может получить убытки в размере 132 миллиардов франков (143 миллиарда долларов). Это следует из пресс-релиза о предварительных годовых результатах на сайте банка.

Как указывает CNBC, такие убытки станут самыми большими за всю 116-летнюю историю швейцарского Центробанка. Так, ожидается, что потери по позициям в иностранной валюте составят 131 миллиард франков (141,5 миллиарда долларов), а по позициям в национальной валюте страны — 1 миллиард франков (1,08 миллиарда долларов).

Единственным прибыльным активом станут золотые запасы, прирост стоимости которых составит 400 миллионов франков (432 миллиона долларов). Чистый убыток по итогам года может составить 39 миллиардов франков (41,1 миллиарда долларов).

Рекордный убыток в 2022 году означает, что Национальный банк Швейцарии откажется от выплат в пользу правительства страны и кантонов, а также дивидендов акционерам организации. При этом последний рекорд по убыткам банка был установлен в 2015 году, когда швейцарский центробанк потерял 23 миллиарда франков (24,84 миллиарда долларов). В 2021 году банк показал прибыль в размере 26 миллиардов франков (28,08 миллиарда долларов), шесть из которых были выплачены властям Швейцарии.

Негативный финансовый результат связан с резким укреплением франка в этом году из-за стремления инвесторов вкладываться в более стабильную экономику на фоне общеевропейской волатильности, пишет CNBC. Когда инфляция в среднем в еврозоне достигала 10 процентов, в Швейцарии она находилась на уровне трех процентов. Тем не менее, по мнению аналитика J.Safra Sarasin Карстена Юниуса, чьи слова приводит Reuters, «колоссальные убытки банка не изменят его денежно-кредитную политику» из-за крепкой репутации этого финансового института.

О рекордных убытках Центробанк Швейцарии уже сообщал по итогам девяти месяцев 2022 финансового года. Тогда они составили 142,6 миллиарда долларов.