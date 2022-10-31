ЦБ европейской страны понес самые крупные убытки в своей 115-летней истории

Reuters: убыток ЦБ Швейцарии за 9 месяцев года составил рекордные $142,6 млрд

Швейцарский национальный банк за девять месяцев этого года понес самые крупные в своей 115-летней истории убытки в размере 142,6 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Причиной рекордного убытка стало обесценивание иностранных инвестиций Центрального банка (ЦБ) европейской страны на фоне роста ключевой ставки и укрепления швейцарского франка. Только из-за невыгодного для ЦБ обменного курса стоимость акций иностранных компаний в его портфеле, в числе которых Google и Starbucks, просела на 24,4 миллиарда долларов. От обесценивания золота потери ЦБ составили 1,1 миллиарда долларов.

«Проблема заключается в стагфляционной среде, когда акции, облигации и золото падают, а швейцарский франк укрепляется. Обычно облигации и золото дорожают, когда дешевеют акции. Но в 2022 году этого не произошло», — указал экономист UBS Алессандро Би.

При этом собственный капитал ЦБ составлял в конце прошлого года 204 миллиарда франков, и нынешние убытки могут означать полное их исчерпание в скором времени. Несмотря на это, Швейцарский национальный банк не может быть признан банкротом, так как занимается эмиссией швейцарского франка.

Однако крупный убыток может привести к остановке выплат федеральному правительству страны и властям кантонов (административно-территориальная единица в Швейцарии) в следующем году. Один только кантон Цюрих получил в этом году 716 миллионов франков дивидендов от ЦБ из 6 миллиардов франков, распределенных между кантонами.

Ранее Германия не смогла занять денег и найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Причиной аналитики называют высокую волатильность на рынке и рост ключевых ставок.