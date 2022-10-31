Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:24, 31 октября 2022Экономика

ЦБ европейской страны понес самые крупные убытки в своей 115-летней истории

Reuters: убыток ЦБ Швейцарии за 9 месяцев года составил рекордные $142,6 млрд

Фото: Globallookpress.com

Швейцарский национальный банк за девять месяцев этого года понес самые крупные в своей 115-летней истории убытки в размере 142,6 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Причиной рекордного убытка стало обесценивание иностранных инвестиций Центрального банка (ЦБ) европейской страны на фоне роста ключевой ставки и укрепления швейцарского франка. Только из-за невыгодного для ЦБ обменного курса стоимость акций иностранных компаний в его портфеле, в числе которых Google и Starbucks, просела на 24,4 миллиарда долларов. От обесценивания золота потери ЦБ составили 1,1 миллиарда долларов.

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022

«Проблема заключается в стагфляционной среде, когда акции, облигации и золото падают, а швейцарский франк укрепляется. Обычно облигации и золото дорожают, когда дешевеют акции. Но в 2022 году этого не произошло», — указал экономист UBS Алессандро Би.

При этом собственный капитал ЦБ составлял в конце прошлого года 204 миллиарда франков, и нынешние убытки могут означать полное их исчерпание в скором времени. Несмотря на это, Швейцарский национальный банк не может быть признан банкротом, так как занимается эмиссией швейцарского франка.

Однако крупный убыток может привести к остановке выплат федеральному правительству страны и властям кантонов (административно-территориальная единица в Швейцарии) в следующем году. Один только кантон Цюрих получил в этом году 716 миллионов франков дивидендов от ЦБ из 6 миллиардов франков, распределенных между кантонами.

Ранее Германия не смогла занять денег и найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Причиной аналитики называют высокую волатильность на рынке и рост ключевых ставок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Кремль заявил о рисковом характере зерновой сделки
Туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом «заблокированными» картами
Певица Глюкоза в купальнике раскрыла секрет здоровых волос
В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений
Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.