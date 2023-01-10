Единый урок безопасного интернета проведут для российских школьников

Для школьников проведут всероссийскую акцию «Единый урок безопасного интернета»

Для школьников с пятого по девятый класс 24 января проведут всероссийскую благотворительную акцию «Единый урок безопасного интернета». Онлайн-трансляции состоятся в 10:00 и в 15:30 на ресурсах Лиги безопасного интернета, Национального центра помощи детям.

«В связи с активным ростом технологий повышение уровня навыков безопасного использования интернета среди школьников — одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. По данным Лиги безопасного интернета, 85 процентов детей в возрасте от 10 до 14 лет имеют аккаунты в соцсетях, в возрасте от 15 до 17 лет эта цифра выше — 96 процентов. При этом не все из них осознают те риски, с которыми можно столкнуться в сети: это и опасные незнакомцы, утечка персональных данных, мошенничество, травля. Не все ребята знают и об ответственности и последствиях в реальной жизни, с которыми они могут столкнуться в связи с размещением того или иного контента», — рассказала Екатерина Мизулина, член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета.

Она добавила, что 84 процента родителей считают необходимой просветительскую работу по безопасности в интернете. 46 процентов педагогов указали, что дети проявляют интерес к опасному контенту. Почти у 13 процентов детей есть друзья, интересующиеся деструктивными медиапродуктами. По данным лиги, под воздействием таких материалов находятся более 13,5 миллиона несовершеннолетних.

Главными темами всероссийского урока станут фейки, мошенничество в интернете и последствия виртуальной жизни. Эксперты расскажут школьникам об интернет-угрозах, деструктивном контенте, действиях при кибермошенничестве и затронут тему анонимности.

Организаторами акции выступают Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета, МЧС России, министерством просвещения России и МВД России.

Практические советы школьникам дадут Екатерина Мизулина, автор телеграм-канала «Ыыху Москвы», генеральный директор «Абзац медиа» Михаил Шахназаров, директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина, руководитель новостного агрегатора «СМИ2» Юрий Белоусов, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков и другие.

