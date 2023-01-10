Всемирный банк нашел угрозу повторения редкого кризиса

Всемирный банк спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 1,7%

Всемирный банк (ВБ) нашел угрозу повторения сценария редкого кризиса, когда мировая экономика впервые за более чем 80 лет может столкнуться с двумя глобальными экономическими спадами в течение одного десятилетия. Это следует из релиза организации, посвященного выходу доклада о перспективах развития мировой экономики (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Среди причин для повторения глобальной рецессии банк назвал увеличение инфляции, резкое повышение процентных ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии COVID-19 и эскалацию геополитической напряженности.

По оценкам банка, в 2023 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 1,7 процента, хотя еще в июне рост прогнозировался на уровне 3 процентов. ВБ снизил прогнозы экономического роста в текущем году для 94,6 процента развитых и 67,4 процента развивающихся стран.

Рост развитых экономик замедлится до 0,5 процента в 2023 году с 2,5 процента в 2022 году, прогнозирует банк. «На протяжении последних двух десятилетий замедления таких масштабов предшествовали глобальной рецессии», — сказано в релизе.

В США прогнозируется снижение темпов роста до 0,5 процента в 2023 году, что на 1,9 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов и является самым слабым показателем с 1970 года. В еврозоне рост ожидается на уровне 1,9 процентных пункта, а в Китае – на 4,3 процента, что ниже более ранних ожиданий на 0,9 процентных пункта.

В странах с развивающейся экономикой на фоне ослабления внешнего спроса, национальных валют и ужесточения условий доступа к дешевому финансированию рост снизится до 2,7 процента против 3,8 процента в 2022 году.

«К концу 2024 года ВВП стран с переходными и развивающимися экономиками будут примерно на 6 процентов ниже уровня, который ожидался до пандемии», — говорится в документе. Банк ожидает, что темпы глобальной инфляции снизятся, но останутся выше допандемийных показателей.

Также банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2023 году с 2 до 3,3 процента. Эксперты отмечают ухудшение ситуации с инвестициями, обусловленное санкциями, а также сокращение потребительских расходов. Кроме того, негативно на экономической активности в России сказался уход иностранных компаний и высокая степень неопределенности. Отмечает ВБ и риски, связанные с ограниченным поступлением новых технологий в страну и оттоком граждан. При этом в 2024 году ВВП, как ожидается, вернется к росту — 1,6 процента.