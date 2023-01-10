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17:42, 10 января 2023Россия

Россиян предупредили о второй волне гриппа

Иммунолог Ярцева предупредила о второй волне гриппа

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России на 52% объясняется меньшим количеством социальных контактов в период новогодних праздников, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Комментируя «Ленте.ру» соответствующую статистику Роспотребнадзора, она предупредила о второй волне заболеваемости.

«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это все ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда все было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса», — объяснила врач.

При этом она напомнила, что тенденция на снижение будет временной, так как за ним последуют следующие всплески заболеваемости.

Теперь нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января

Ирина Ярцеваврач-терапевт, иммунолог

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали «Ленте.ру» о том, что за минувшую неделю показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снизился на 52 процента. При этом в службе уточнили, что общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек.

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Кирилл Садовский
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