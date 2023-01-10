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12:26, 10 января 2023Россия

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом в России на 52% за неделю

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за минувшую неделю снизился на 52 процента. Об этом заявили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

При этом общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек, уточнили в службе. Главный санитарный врач России Анна Попова в рамках селектора отметила, что ситуация по гриппу в стране пока остается сложной.

«Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, однако в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья», — сказала глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она призвала российские регионы продолжать проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также, по словам Поповой, гражданам стоит рассказывать о обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Она подчеркнула, что сочетание инфекций наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых, поскольку вирусы могут длительное время размножаться в дыхательных путях.

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Анна Щербакова
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