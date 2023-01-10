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12:07, 10 января 2023Россия

Матрос бесследно исчез с корабля во время похода из Калининграда в Петербург

Матрос бесследно исчез с корабля во время похода судна из Калининграда в Санкт-Петербург

Фото: Морспасслужба / РИА Новости

Российский матрос бесследно исчез с судна «Буран» Морспасслужбы во время похода из Калининграда в Большой порт Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

О происшествии сообщил капитан корабля. По его утверждению, 33-летний мужчина провел в море не менее десяти лет, но на этом маршруте вел себя странно. По словам других членов экипажа, матрос был в нестабильном эмоциональном состоянии и жаловался на галлюцинации.

Предположительно, мужчина пропал в районе Балтийска в Гданьском заливе, обстоятельства его исчезновения неизвестны.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска исчез в поле и пять дней провел без еды и воды. Россиянина обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда.

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Варвара Родикова
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