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07:41, 10 января 2023Россия

В ЛНР сообщили о госпитализации пьяных военнослужащих ВСУ с обморожениями

Офицер Марочко заявил, что около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали с обморожениями

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Офицер из Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал, что в последние дни около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были госпитализированы в медучреждения с обморожениями.

«За последние дни из зоны проведения СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений», — заявил он.

Марочко добавил, что большинство из них поступило в медучреждения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он уточнил, что примерно у 40 процентов из них диагностированы тяжелые обморожения, вследствие чего им пришлось делать ампутацию конечностей.

Ранее российский военный из Западного военного округа (ЗВО), находящийся на передовой на Украине, рассказал, что украинские военные понесли большие потери в новогоднюю ночь. По его словам, украинские солдаты предприняли попытку активизировать свои действия, которая закончилась неудачей.

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Марина Совина
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