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05:36, 10 января 2023Россия

Российский военный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Российский военный заявил, что ВСУ понесли большие потери в новогоднюю ночь

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российский военный из Западного военного округа (ЗВО), находящийся на передовой на Украине, в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в новогоднюю ночь.

По его словам, украинские солдаты предприняли попытку активизировать свои действия в новогоднюю ночь, которая закончилась неудачей. Он пояснил, что ВСУ устраивают обстрелы и засылают диверсантов, подчеркнув, что российские военные уже готовы к такому развитию событий, заранее выявляя противника и корректируя огонь артиллерии.

Ранее командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч» рассказал, что командование ВСУ планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог. Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

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Марина Совина
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