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04:34, 10 января 2023Наука и техника

В США рассказали о перспективах российского Су-75

19FortyFive: российский истребитель Су-75 выглядит обреченным

Фото: Пресс-служба Президента РФ/ Wikimedia

Российский перспективный ЛТС, известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, выглядит обреченным. С такой оценкой выступила обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин.

Автор рассказывает, что с момента презентации ЛТС его «судьба ушла недалеко». Обозреватель признает, что заявляемые разработчиком тактико-технические характеристики Checkmate выглядят привлекательными, в частности, для потенциальных иностранных заказчиков, к которым относит ОАЭ, Вьетнам, Индию и Аргентину.

Главной трудностью в создании легкого истребителя пятого поколения автор считает ограниченный доступ России к западным комплектующим, которые, по ее словам, могут использоваться в конструкции перспективного самолета.

«На данный момент кажется, что программа Су-75 продолжает хромать», — пишет автор.

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«Ростех» презентовал ЛТС в июле 2021 года. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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Иван Потапов
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