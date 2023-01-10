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16:43, 10 января 2023Россия

Экс-офицер спецназа спрогнозировал переход Артемовска и Соледара под контроль РФ

Военный эксперт Матвейчук: Артемовск и Соледар перейдут под контроль РФ к концу января

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар могут перейти под контроль российских войск к концу января. С таким прогнозом в интервью МК выступил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвейчук.

«Когда по всей площади населенных пунктов будет произведена зачистка и будет понятно, что там больше нет бандформирований», — сообщил он.

По словам эксперта, после этого российские войска перейдут к разминированию участков местности и наведению порядка. «Тогда можно будет сказать: территория перешла под наш контроль. По моим прогнозам, к концу января, наверное, мы сможем сказать, что мы очистили все эти территории», — заключил Матвейчук.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском и Соледаром. По его словам, украинские солдаты храбро сражаются за эти города.

Сообщения о том, что украинская армия, вероятно, планирует отступить из Соледара, появились 10 января. Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил о критической ситуации на указанном направлении и настоял на выводе подразделений армии республики из города.

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Варвара Кошечкина
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