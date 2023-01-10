Швеция решила передать Украине военную технику

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о намерении передать Украине САУ Archer

Стокгольм решил передать Украине военную технику, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Его слова приводит Sky News.

Отмечается, что шведские власти намерены направить Киеву самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer. «Вопрос не в том, должны ли мы ее отправить, а в том, когда мы ее отправим», — отметил глава ведомства.

По его словам, такой жест не приведет к эскалации военного конфликта. Он также подчеркнул, что шведская сторона долго сдерживала себя от этого шага.