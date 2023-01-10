Стало известно о тайном плане свержения папы Франциска

The Telegraph: папа римский Франциск может быть свергнут согласно тайному плану

Папа Римский Франциск может быть свергнут согласно тайному плану сторонниками жесткой линии Ватикана. Об этом стало известно The Telegraph.

Отмечается, что консервативное крыло в Ватикане долгое время считало Франциска слишком критичным по отношению к капитализму и слишком либеральным в отношении нелегальной иммиграции. Неназванный итальянский кардинал рассказал изданию, что «секретный план будет сформулирован по разным осям и этапам, но у него будет одна цель — подвергнуть понтифика такому стрессу, что Франциску придется уйти в отставку».

Утверждается, что противники папы критикуют его позиции по самым разным вопросам — от гомосексуализма и абортов до причастия для повторно вступивших в брак разведенных и безбрачия для священников. «После смерти [Папы Римского на покое] Бенедикта 31 декабря отставка стала реальной перспективой», — пишет газета.

Ранее Папа Римский Франциск поблагодарил своего предшественника папу Бенедикта XVI, скончавшегося в возрасте 95 лет, за добро и веру в молитвы. Понтифик с теплом вспомнил бывшего главу Католической церкви во время праздничной службы в соборе Святого Петра в Ватикане, назвав его благородным и славным человеком.