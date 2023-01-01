Папа Римский Франциск поблагодарил предшественника за добро и веру в молитвы

Папа Римский Франциск поблагодарил предшественника Бенедикта XVI за добро и веру в молитвы

Папа Римский Франциск поблагодарил своего предшественника, Папу Бенедикта XVI, скончавшегося в возрасте 95 лет, за добро и веру в молитвы. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик с теплом вспомнил бывшего главу Католической церкви во время праздничной службы в соборе Святого Петра в Ватикане, назвав его благородным и славным человеком.

«И мы чувствуем в сердце благодарность: благодарность Богу за то, что он дал его Церкви и миру, и благодарность ему самому за все совершенное добро, особенно за его веру и молитвы», — заявил Франциск.

Папа Римский добавил, что только Господу известна сила заступничества и жертвы, принесенные Бенедиктом XVI во благо Церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал покойного понтифика выдающимся богословом, внесшим значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества и в защиту традиционных нравственных ценностей.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер утром 31 декабря в возрасте 95 лет.