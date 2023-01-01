Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 1 января 2023Мир

Папа Римский Франциск поблагодарил предшественника за добро и веру в молитвы

Папа Римский Франциск поблагодарил предшественника Бенедикта XVI за добро и веру в молитвы
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Папа Римский Франциск поблагодарил своего предшественника, Папу Бенедикта XVI, скончавшегося в возрасте 95 лет, за добро и веру в молитвы. Об этом сообщает ТАСС.

Понтифик с теплом вспомнил бывшего главу Католической церкви во время праздничной службы в соборе Святого Петра в Ватикане, назвав его благородным и славным человеком.

«И мы чувствуем в сердце благодарность: благодарность Богу за то, что он дал его Церкви и миру, и благодарность ему самому за все совершенное добро, особенно за его веру и молитвы», — заявил Франциск.

Папа Римский добавил, что только Господу известна сила заступничества и жертвы, принесенные Бенедиктом XVI во благо Церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал покойного понтифика выдающимся богословом, внесшим значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества и в защиту традиционных нравственных ценностей.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI умер утром 31 декабря в возрасте 95 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Западе раскритиковали новое решение Зеленского
Мишустин заявил о способности россиян противостоять любым вызовам и угрозам
В России отменили скидку в 30 процентов на оплату госпошлин через «Госуслуги»
Переехавший в Америку блогер перечислил популярные новогодние подарки в США
Врач назвал способ избавиться от похмелья
Военные КНДР получили 30 сверхкрупных комплексов РСЗО
Папа Римский Франциск поблагодарил предшественника за добро и веру в молитвы
Назван способ не растолстеть в новогодние праздники
Россиянам назвали сроки хранения оливье
В Японии заявили о нештатной ситуации в товарообороте с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.