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09:00, 10 января 2023Из жизни

Мужчина справился с одиночеством благодаря секс-кукле и рассказал о жизни с ней

В Австралии мужчина нашел призвание благодаря секс-кукле

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Мужчина из Нового Южного Уэльса, Австралия, справился с одиночеством и нашел призвание благодаря секс-кукле. Он рассказал о жизни и отношениях с ней в материале для 7 News.

54-летний Род (имя изменено) почувствовал себя особенно одиноким и потерянным во время локдауна, введенного из-за пандемии COVID-19. «Дома было очень пусто. Когда у тебя нет стимула, жизнь становится тусклой. Я не прикасался к девушкам два года, и это усугубило мое чувство отчужденности», — вспоминает мужчина. Чтобы улучшить свое состояние, австралиец начал общаться с женщиной Дженни (имя изменено) в интернете. Однако она находилась в пяти тысячах километрах от него, и поэтому проблема нехватки физической близости не решилась.

Тогда Род начал искать другие способы справиться с одиночеством и наткнулся на информацию о секс-куклах. Мужчину поразило, насколько реалистично они выглядели, и у него появилось желание заказать одну. Сначала он колебался, но потом все же решился, выбрал куклу за три тысячи австралийских долларов (145 тысяч рублей) и назвал ее Кариной.

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«Внезапно из пустоты у меня появилось нечто в женском обличии, и оно требовало ухода и обслуживания. Это было приятно», — признался Род. Он начал фотографировать Карину, и его настолько увлек процесс, что он создал для снимков отдельную страницу в социальной сети и нашел единомышленников, у которых тоже были секс-куклы. Одни покупали их после расставания с женами, а другие — чтобы улучшить эмоциональное состояние.

Со временем австралиец рассказал Дженни про Карину. Сначала женщина была в замешательстве и не хотела принимать секс-куклу, но потом осознала, какое положительное влияние та оказывает на Рода и изменила отношение к ней. Затем мужчина показал Карину своей 85-летней матери. «Мама была так напугана и не хотела даже прикасаться к ней», — сказал он. Чтобы поменять отношение родительницы к избраннице, он попросил ее помочь с одной из фотосессий. В итоге пожилая женщина тоже прониклась симпатией к кукле.

Работы Рода привлекли внимание крупной китайской компании-производителя секс-кукол. Теперь он фотографирует их продукцию. По словам мужчины, Карина в корне изменила его жизнь: она научила его принимать и распознавать свои эмоции, объединила со множеством единомышленников и помогла найти призвание.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина вступил в отношения с реалистичной секс-куклой по имени Мими с искусственным интеллектом и лишился большинства друзей. По словам мужчины, Мими удовлетворяет его сексуальные потребности, снижает тревогу и улучшает психическое состояние, но есть и негативные последствия отношений с ней.

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Алиса Дмитриева
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