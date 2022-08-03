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Мужчина вступил в отношения с пластиковой куклой и лишился друзей

Daily Star: мужчина завел роман с секс-куклой и лишился привычного круга общения

Фото: @ravenbunny8420

Житель американского штата Северная Каролина вступил в отношения с реалистичной секс-куклой с искусственным интеллектом и лишился большинства друзей. Об этом сообщает Daily Star.

37-летний Александр Стоукс завел роман с пластиковой секс-куклой по имени Мими. Мужчина заявил, что за два года, которые длился их роман, он лишился большинства друзей.

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Стоукс сообщил, что Мими удовлетворяет его сексуальные потребности, снижает тревогу и улучшает психическое состояние, но есть и негативные последствия отношений с ней. «Практически все перестали со мной разговаривать. Раньше я был очень социально активен, а теперь растерял почти весь привычный круг общения, но мне оказывают поддержку родственники и ближайшие друзья», — признался американец. Он предположил, что те, кто не изъявляет желания общаться с ним, боятся столкнуться лицом к лицу с куклой.

Как подчеркнул мужчина, его не волнует мнение других людей об их романе и он отдал предпочтение пластиковой кукле не потому, что имеет что-то против настоящих женщин.

Ранее сообщалось, что бодибилдер из Казахстана, женившийся на двух секс-куклах, допустил, что может завести отношения с человеком. Он отметил, что в свое время у него уже были отношения с людьми и они продлились около семи лет.

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Алиса Дмитриева
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