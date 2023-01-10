Названа причина волатильности рубля

Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля до 65 к доллару

Рыночная волатильность — обычное явление первых послепраздничных торгов. Тем не менее, ввиду текущих экономических условий, есть основания предполагать, что рубль так и зафиксируется в коридоре около 65-70 за доллар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В понедельник рубль укреплялся почти на 3,5 процента, а пара доллар-рубль уходила ниже 70. Инструмент, таким образом, вернулся к верхней границе известного рынку диапазона 65-70 рублей, что вполне логичного с позиции параметров платежного баланса», — сказал Джиоев.

Он добавил, что при условии, что баланс экспорта и импорта останется в имеющейся конфигурации, то есть счет текущих операций будет профицитным, рубль сохранится в указанном коридоре.

«В то же время, стоит напомнить о рыночной волатильности — обычном явлении первых послепраздничных торгов», — уточнил аналитик.

В ходе торгов на Московской бирже 9 января рубль начал резко укрепляться — курс российской валюты вырос к доллару и евро почти на два рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Курс американской валюты по отношению к рублю опустился ниже 70 рублей, в нижней точке цена достигала 69,7 рубля.