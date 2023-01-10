Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:00, 10 января 2023Экономика

Названа причина волатильности рубля

Аналитик Джиоев допустил укрепление рубля до 65 к доллару
СюжетКурс доллара:

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Рыночная волатильность — обычное явление первых послепраздничных торгов. Тем не менее, ввиду текущих экономических условий, есть основания предполагать, что рубль так и зафиксируется в коридоре около 65-70 за доллар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В понедельник рубль укреплялся почти на 3,5 процента, а пара доллар-рубль уходила ниже 70. Инструмент, таким образом, вернулся к верхней границе известного рынку диапазона 65-70 рублей, что вполне логичного с позиции параметров платежного баланса», — сказал Джиоев.

Он добавил, что при условии, что баланс экспорта и импорта останется в имеющейся конфигурации, то есть счет текущих операций будет профицитным, рубль сохранится в указанном коридоре.

«В то же время, стоит напомнить о рыночной волатильности — обычном явлении первых послепраздничных торгов», — уточнил аналитик.

В ходе торгов на Московской бирже 9 января рубль начал резко укрепляться — курс российской валюты вырос к доллару и евро почти на два рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Курс американской валюты по отношению к рублю опустился ниже 70 рублей, в нижней точке цена достигала 69,7 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции
В Госдуме назвали агонией планы Украины вступить в Евросоюз
Полячка выгнала из своего дома украинских беженцев из-за пельменей
Российский самолет проверили в Индии после сообщений о бомбе
США выделят деньги на борьбу с утечками оружия на Украине
Соратника Трампа вызвали в сд
Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году
В России порассуждали о ходе истории при предоставлении гарантий безопасности
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Российский военный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.