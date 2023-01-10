Тарасова прокомментировала высказывания о России уехавшего в США фигуриста

Татьяна Тарасова заявила, что отъезд фигуриста Михаила Назарычева в США не потеря для РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что отъезд фигуриста Михаила Назарычева в США не потеря для России. Ее слова приводит Metaratings.

«Только для него смена гражданства будет потерей. Он уехал в США? Ну удачи ему. Это его личный выбор. Он может со своей жизнью делать все, что хочет», — прокомментировала решение спортсмена специалист.

Ранее во вторник, 10 января, Назарычев рассказал, что уехал из-за сложной политической обстановки. «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти», — пояснил фигурист. Он добавил, что уровень жизни в США кардинально отличается от российского уровня, описав его словами «Россия даже рядом не стояла».

21-летний Назарычев — бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года в соревновании спортивных пар. Вместе с партнершей Юлией Артемьевой вошел в число запасных сборной России на Олимпийские игры-2022. Дуэт распался в июне 2022-го.