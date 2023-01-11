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12:03, 11 января 2023Ценности

Российский бренд назвал самую модную одежду для холодной зимы

Представители Gloria Jeans назвали спортивный костюм с флисом самой модной вещью зимы

Фото: Gloria Jeans

Представители российского бренда Gloria Jeans составили список самой модной и практичной одежды, которая подойдет для зимних холодов в 2023 году. Материал на эту тему поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 января.

Так, эксперты посоветовали пополнить гардероб спортивным костюмом с мягким флисовым утеплителем. При этом трендовыми специалисты назвали модели с объемными брюками-джоггерами, худи или свитшотами оверсайз с «колледж-принтами» (эмблемами университетов, броскими надписями).

Фото: Gloria Jeans

Кроме того, рекомендуется присмотреться к фланелевым рубашкам свободного силуэта, которые в текущем году станут основой стильных многослойных образов. Данную вещь можно носить поверх лонгсливов, боди из фактурного трикотажа и базовых футболок. Дополнят такой образ плотные джинсы высокой посадки.

«Не обойтись холодной зимой без джемперов оверсайз — выбирать следует самые яркие. В числе актуальных оттенков — нефритовый, насыщенный морковный, васильковый. Сочетать их можно с любыми предметами гардероба: денимом, мини-юбками из экокожи, вторым слоем к миди-платьями с цветочными принтами», — заключили в компании.

В ноябре 2022 года представители Gloria Jeans назвали самые модные фасоны пуховиков. Они призвали выбирать объемные дутые оверсайз-куртки в стиле спортшик. Следует обратить внимание на модели белового, бежевого, а также небесно-голубого и розового оттенков.

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Карина Черных
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