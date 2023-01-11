Британский политик сравнил вакцинацию с Холокостом и поплатился

Британского депутата отстранили от должности из-за сравнения вакцинации с Холокостом

Британский депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен в своем посте в Twitter сравнил прививки от COVID-19 с Холокостом и поплатился постом. Об этом пишет Bloomberg.

Политик поделился в соцсетях диаграммой, якобы демонстрирующей доказательства проблем с сердцем, связанных с вакцинами, и добавил комментарий: «Как сказал мне один консультант-кардиолог, это самое большое преступление против человечества со времен Холокоста».

Его действия вызвали негативную реакцию среди консерваторов. Они обвинили Бриджена в дезинформации, которая «стоит жизней». Депутат лишили «кнута», что означает для него невозможность голосования как члена партии. Также премьер министр Великобритании Риши Сунак отстранил политика от должности.

Ранее в Великобритании выздоровел пациент, у которого был зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом — 411 дней болезни. Оказалось, что у мужчины была ослаблена иммунная система после трансплантации почки. Определив штамм, врачи смогли вылечить пациента с помощью известного американского препарата «Регенерон», который также помог в борьбе с болезнью бывшему президенту США Дональду Трампу.