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08:01, 11 января 2023Экономика

В США допустили рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Energy Source: в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель

Фото: Azad Lashkari / Reuters

В ближайшие месяцы цены могут подскочить выше 100 долларов за баррель, что «снова поставит под угрозу слабую мировую экономику», сказано в бюллетене Energy Source.

В последние пару месяцев цены были на уровне около 80 долларов за баррель — это «высоко по историческим меркам», отметили аналитики ведущих банков Уолл-стрит. «Единственная причина, по которой цены на нефть не остались выше 130 долларов за баррель, заключается в том, что спрос со стороны Китая упал», — написал аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт.

Brent от TradingView

Не только в США допускают увеличения цен на нефть до 100 долларов за баррель. Роста котировок нефти Brent также ждут в британском Barclays. Эксперты считают, в четвертом квартале этого года цены взлетят на 30 процентов по сравнению с текущим уровнем — до 106 долларов за баррель. На момент написания новости мартовский фьючерс Brent стоил 79,38 доллара за баррель.

В начале января стало известно, что основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется почти в два раза дешевле эталонного сорта Brent. 6 января Urals с отгрузкой в Приморске торговалась за 37,80 доллара за баррель

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Платон Щукин
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