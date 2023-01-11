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11:49, 11 января 2023Россия

Задавивший насмерть российскую пенсионерку водитель автобуса рассказал об аварии

Задавивший насмерть пенсионерку в Красноярске водитель автобуса заявил, что не заметил ее

Кадр: ГИБДД Красноярского края

Водитель автобуса, который насмерть задавил пенсионерку в Красноярске, рассказал об аварии. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram.

По словам мужчины, он не заметил 85-летнюю россиянку, когда закрывал двери транспортного средства. Он предположил, что это могло случиться, так как на остановке было темно.

В компании-перевозчике заявили, что водитель автобуса имеет профессиональный опыт — 27 лет. Ранее мужчина не привлекался к административной и уголовной ответственности.

Об аварии в российском городе стало известно в среду, 11 января. На опубликованных кадрах видно, как пожилую женщину зажимает дверьми автобуса, когда она пытается войти в транспортное средство. Впоследствии женщина оказалась под колесами автобуса.

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Анастасия Шейкина
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