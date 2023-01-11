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12:35, 11 января 2023Мир

Песков рассказал о сомнениях Запада в помощи Украине

Песков заявил, что Запад усомнился в эффективности расходования помощи Киевом

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Западные страны усомнились в том, эффективно ли Украина расходует получаемую помощь. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы констатируем более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украине. Вы знаете, что Украина страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию», — заявил политик.

По его словам, все больше людей на Западе понимают, что Киев использует денежную поддержку не только по назначению.

Ранее Украине предрекли падение режима президента Владимира Зеленского из-за коррупции. Уточняется, что проверка комитета Конгресса США по оружию может выявить факты коррупции в украинском правительстве, что приведет к смене власти.

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Виктория Кондратьева
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