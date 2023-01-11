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13:06, 11 января 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате снарядов HIMARS и одной ракеты HARM

Минобороны отчиталось о перехвате снарядов РСЗО HIMARS и одной ракеты HARM

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», а также одну противорадиолокационную ракету «HARM». Об этом в среду, 11 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что американские снаряды HARM и «Ольха» были перехвачены около населенных пунктов Дебальцево и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Картамышево в Луганской народной республике (ЛНР). HARM сбили около Брянки в ЛНР.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики», — добавили в министерстве.

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Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по позициям ВСУ. В ведомстве уточнили, что военнослужащие ЦВО наносят удары из «Солнцепеков» 300-миллиметровыми термобарическими снарядами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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