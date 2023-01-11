Комбат ДНР описал ситуацию в зоне СВО фразой «мы не под Киевом, а под Донецком»

Комбат ДНР Ходаковский: следует умерить радость, ВС России предстоит много работы

Вооруженным силам (ВС) России предстоит еще много работы, в связи с чем необходимо быть бдительными и поумерить радость. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, следует оценивать служащих в зоне специальной военной операции (СВО) российских военных по заслугам и воздавать должное их подвигу. Он отметил, что задача, которую им удается решать, требует невероятных усилий. Ходаковский подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают наступать и теснить противника.

«Но мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощен и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий», — описал комбат ДНР ситуацию в зоне СВО.

В связи с этим, по мнению Ходаковского, стоит поумерить интенсивность тактической радости. Ведь, напомнил он, однажды она «сменялась горьким разочарованием». «Работы — непочатый край, — будем предельно бдительны», — заключил он.

11 января сообщалось, что ВС России взяли под контроль поселок Подгородное, который расположен к юго-западу от Соледара и прилегает к Артемовску (украинское название — Бахмут), где идут ожесточенные бои. Ранее стало известно, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» контролируют всю территорию Соледара.